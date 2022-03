Chinh phục vách đá thần - con đường đi bộ chênh vênh bên vực sâu

Cung đường đi bộ Vách đá trắng hay còn gọi là Vách đá thần có điểm bắt đầu ở Tượng đài Thanh niên xung phong, kết thúc ở Vách đá thần, nằm ở độ cao khoảng 1.700m so với mực nước biển, trên đỉnh núi Cô Tiên, thuộc xã Pải Lủng và xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Con đường chênh vênh bên mép vực

Trước đây tôi từng xem nhiều clip review cung đường này và cảm thấy khá đáng sợ khi chiếc xe máy chạy trên con đường men sát mép vực đá sâu hun hút. Nhưng đến tận nơi mới thấy có lẽ do kỹ thuật chọn góc quay, còn thực tế, con đường có bề ngang nhiều đoạn rộng đến hơn 1m, đi chậm và vững tay lái không hề nguy hiểm. Hơn nữa đây cũng là tuyến đường người dân vẫn thường qua lại hàng ngày.

Một địa điểm được nhiều du khách đến chụp hình check in

Đa số khách du lịch đi con đường này chỉ dừng lại check in ở mỏm đá thần – một nơi nhô ra có view quan sát toàn quốc lộ 4C phía dưới, núi đồi trập trùng. Nhưng mục tiêu của chúng tôi không dừng lại ở đây. Chúng tôi đi tiếp để tìm đường lên Vách đá thần, xuyên qua một thung lũng nhỏ hai bên toàn đá dựng đứng, trên cao người dân đang cần mẫn đốt nương chuẩn bị vụ mùa mới.

Đến một ngã 3 nhỏ thì chúng tôi dừng lại, theo suy đoán của tôi sẽ là rẽ lên con đường trên cao. Nhưng tôi cũng chưa dám chắc do chẳng thấy biển chỉ dẫn, xung quanh nhà người dân đóng cửa im lìm do đã đi làm nương hết. Mở bản đồ ra xem thì google bảo đi lên. Vẫn chưa tin tưởng lắm, tôi ngó xung quanh, thấy một cô người dân tộc nên hỏi đường. Ai ngờ cô không nói được tiếng Kinh, xổ một tràng tiếng Mông làm cả bọn mặt ngáo ngơ luôn, xong cô cứ cười cười chỉ tay lên rồi lại chỉ xuống con đường khác. May mà lúc đấy có một anh dân tộc khác chạy xe máy ngang qua, anh bảo cứ đi lên hướng đấy đúng rồi. Vậy là chúng tôi dựng xe máy ven đường bắt đầu đi bộ.