Chinh phục Lùng Cúng, ngắm mặt trời lặn sau biển mây bồng bềnh

Mây mù gió lạnh vẫn không ngăn cản được quyết tâm leo lên đỉnh núi của cô gái đam mê xê dịch, kết quả nhận lại là niềm hạnh phúc khi đứng trên đỉnh núi ngắm mặt trời lặn sau biển mây bồng bềnh trôi... Niềm hạnh phúc khi vượt qua chính mình Lùng Cúng được nhiều người biết đến như một trong những địa điểm trekking hấp dẫn tại vùng núi Tây Bắc. Thuộc xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, đỉnh núi này nằm ở độ cao khoảng 2.913m so với mực nước biển. Vượt qua bao khó khăn, bạn được nhận phần thưởng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ và thỏa mãn được niềm đam mê khám phá thiên nhiên của bản thân. Đây không chỉ là hành trình thử thách sức bền và ý chí, mà còn là cơ hội để hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận sự tĩnh lặng và bình yên giữa trời đất. Chuyến leo núi mang đến cho du khách nhiều cảm xúc. Chinh phục Lùng Cúng, cô bạn Giáp Thị Thanh Huyền nhận ra bài học “Chỉ cần không bỏ cuộc, mọi con đường đều sẽ đưa bạn đến nơi bạn cần đến...”. Giữa mây mù gió lạnh, Thanh Huyền vẫn quyết tâm leo lên đỉnh núi. Và cuối cùng, cô bạn nhận lại niềm hạnh phúc khi chinh phục thành công Lùng Cúng và đứng trên đỉnh núi ngắm mặt trời lặn sau biển mây bồng bềnh. “Lùng Cúng là cung núi không quá khó để chinh phục với địa hình đa dạng, thảm thực vật phong phú. Sau 1 giờ đồng hồ trên hành trình trek, mình đi qua thác nước Hấu Chua La rất đẹp, rừng già, mùa lá phong vào mùa ngả đỏ và rừng trúc”, Thanh Huyền nói về lý do muốn đến Lùng Cúng. Chia sẻ về trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến leo núi này, cô nàng gen Z bày tỏ, sáng hôm ấy, khi màn sương mù dày đặc bao phủ khắp không gian, gió lạnh len lỏi qua từng khe lán gỗ và bóng tối vẫn tràn ngập màu đen đặc quánh. “Chúng tôi dậy chuẩn bị cho hành trình leo lên đỉnh Lùng Cúng ngắm bình minh. Đoàn chỉ còn lại 4 người quyết định tiếp tục. Hai bạn đi trước, một chị đi cùng porter ở phía sau và mình ở khúc giữa, tự mình bước đi trong tĩnh lặng. Băng qua rừng trúc, ánh sáng từ chiếc đèn pin yếu ớt, rồi tắt hẳn. Một cảm giác hoang mang thoáng qua - đi một mình giữa đêm tối, không ánh sáng hỗ trợ, có chút nguy hiểm”, cô bạn đang làm việc tại Hà Nội, nói. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên trên núi cao. Đi thêm vài quãng nữa, mọi thứ bỗng trở nên dễ dàng hơn. Thanh Huyền ngửa cổ lên trời chạm mắt vào ánh trăng to tròn vời vợi trên đầu. Ánh trăng, bầu trời đầy sao và cả biển mây lấp ló phía xa như hòa quyện cùng từng bước chân. “Không còn sợ hãi, mỗi bước đi của mình trở nên vững vàng, tự tại hơn. Hít căng lồng ngực bầu không khí lành lạnh, trong trẻo, mình cảm nhận rõ ràng niềm hạnh phúc đang ngập tràn. Mình được ánh trăng dẫn lối, mình phấn khích vì đi dưới ánh trăng và khung cảnh xung quanh ngay những khoảnh khắc ấy”. Thanh Huyền cảm nhận. Trời bắt đầu chuyển sắc, ánh sáng mờ nhạt của buổi rạng đông len lỏi qua tán cây, nhuộm một màu cam vàng dịu dàng lên chân trời phía xa. Mỗi bước đi như gần hơn với điểm đến, cô bạn vừa thở, vừa cười gượng gạo giữa cái lạnh và vừa chứng kiến thiên nhiên quanh mình bừng tỉnh. Khi bước chân cuối cùng chạm tới đỉnh Lùng Cúng, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến du khách sững sờ. Biển mù trải dài bất tận khiến cô bạn không nhìn thấy những người bạn đồng hành. Cái lạnh bóp nghẹt trí tưởng tượng và cảm xúc của du khách. Hành trình leo núi đáng nhớ của cô nàng đam mê trekking. “Khoảng 30 phút sau, sương mù tan hết, mở ra khung cảnh hùng vĩ của biển mây bồng bềnh trải dài vô tận. Ở đường chân trời thẳng tắp, mặt trời bắt đầu nhô lên, tỏa ra ánh sáng ấm áp, nhuộm vàng cả không gian. Tiếng reo hò thỏa mãn của những bạn “đồng trekk” vang vọng khắp không gian. "Ai nấy đều cảm nhận một niềm hạnh phúc khó tả - hạnh phúc vì đã vượt qua chính mình, vượt qua những đoạn đường đầy thử thách để chạm đến vẻ đẹp tráng lệ ấy. Có lẽ đây sẽ mãi là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong hành trình trekking của mình”, Thanh Huyền nhớ lại. Chỉ cần không bỏ cuộc... Nữ du khách này cho hay, mỗi lần lên núi là một lần cho tâm hồn cô bạn này được hồi phục, được cảm nhận sự trong lành, được mát mắt bởi 360 độ "xanh real". Du khách không biết phía trước là gì, chỉ có âm thanh của rừng, tiếng chim chuyền cành và mùi đất, mùi cỏ cây len lỏi trong từng hơi thở... Chuyến leo núi Lùng Cúng lần này nhắc nhở bản thân du khách này về bài học “chỉ cần không bỏ cuộc, mọi con đường đều sẽ đưa bạn đến nơi bạn cần đến”. Thiên nhiên tràn trề nhựa sống. Thanh Huyền nhớ lại, cô nàng từng có chút tuyệt vọng khi đặt chân đến điểm xích đu. Tưởng rằng đã gần chạm đích, thoáng chốc vui mừng. Nhưng phía trước mắt tiếp tục là một đỉnh núi, đầy những người lổm ngổm sặc sỡ nối đuôi nhau giữa nền xanh vô tận. Còn xa nữa... Mây mù dần nuốt chửng những người leo núi khỏi tầm mắt cô bạn này. Các thành viên trong đoàn ngàn ngẩm, chùn bước. Anh bạn duy nhất trong đoàn cũng ngồi bệt xuống vì mệt mỏi. Thanh Huyền chọn đi tiếp vì dù có săn mây được hay không, ngày hôm nay cũng nhất định phải leo lên đỉnh núi. “Khi chạm đến cột mốc Lùng Cúng, mình chỉ có thể cười gượng gạo vì quá lạnh. Hóa ra, niềm vui không chỉ nằm ở việc chinh phục đỉnh núi, mà là từng giây phút vượt qua giới hạn của bản thân. Tay chân tê buốt cùng một cái đầu lạnh, nép mình giữa bụi cỏ, mình bỗng quên đi mọi ưu phiền của những ngày chật chội trong thành phố...”, Thanh Huyền chia sẻ. Sương mù thổi ào ào, rồi nhanh chóng tan biến lộ ra biển mây vô cùng tuyệt đẹp. Chưa bao giờ cô nàng có cảm giác tuyệt vời đến vậy. Cảm giác hạnh phúc vì không bỏ cuộc, cảm giác chiến thắng chính bản thân của 30 phút trước. Vượt qua khó khăn, chinh phục đỉnh núi cao 2.913m so với mực nước biển. Thanh Huyền tận hưởng hoàng hôn Lùng Cúng cho đến khi mặt trời lặn. Cô bạn tranh thủ ôm những gốc cây già, lắng nghe trái tim mình đập từng nhịp mạnh mẽ, hạnh phúc. "Đêm hôm ấy, không sóng điện thoại, không tiếng còi xe, không ánh đèn led. Bầu trời đầy sao trải rộng - thứ mà ở thành phố, mình đã quên mất nó từng tồn tại...", Thanh Huyền nhớ về chuyến leo núi...