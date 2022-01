Chính phủ yêu cầu sớm thanh tra việc mua sắm kit test Covid-19

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2021 tăng 22,6% so với năm 2020, đạt 668,5 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay và trở thành một trong 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới; cán cân thương mại duy trì xuất siêu năm thứ 6 liên tiếp, đạt khoảng 4 tỷ USD.

An sinh xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân cơ bản ổn định; kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trình độ của người lao động được cải thiện, góp phần tăng năng suất lao động năm 2021 lên 4,71% so với năm 2020.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chính phủ đánh giá các lĩnh vực kinh tế - xã hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đạt kết quả chưa cao. Công tác phòng, chống dịch có lúc, có nơi còn bị động, lúng túng; năng lực hệ thống y tế, nhất là ở cấp cơ sở còn nhiều hạn chế. Kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro; chi phí đầu vào tăng cao; tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn ODA và vay ưu đãi còn thấp so với kế hoạch. Sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, một số chuỗi sản xuất, cung ứng bị đứt gãy; nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động...

Ưu tiên nguồn lực phòng chống Covid-19