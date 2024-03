Chính phủ yêu cầu khẩn trương kiểm soát để bình ổn thị trường vàng

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp ổn định thị trường vàng được giao tại công điện và chỉ thị của Thủ tướng và các công văn của Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao NHNN phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đối với thị trường vàng.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng đề nghị giám sát, thanh, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng, các chủ thể khác tham gia thị trường.

Mục tiêu nhằm bảo đảm ổn định, bình ổn, an toàn thị trường vàng, góp phần hạn chế tình trạng vàng hóa nền kinh tế; đồng thời, bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững. Các nhiệm vụ này được yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trong tháng 3/2024.

Giá vàng leo thang, lập kỷ lục mới, và liên tục biến động mạnh trong thời gian gần đây

Từ cuối năm 2023 đến nay, Chính phủ đã nhiều lần yêu cầu NHNN có các biện pháp quản lý thị trường vàng, không để giá vàng miếng chênh quá cao so thế giới.

Gần đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NHNN khẩn trương tổng kết Nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng trong tình hình mới, hoàn thành trong quý I/2024.

Sau chỉ đạo của Thủ tướng, thị trường vàng đã có những ổn định hơn, tuy nhiên diễn biến giá vẫn liên tục biến động. Mới đây, giá vàng đã vượt đỉnh lịch sử, gồm cả vàng nhẫn, vàng trang sức, trong khi giá vàng miếng SJC lên tới gần 82 triệu đồng/lượng, sau đó dần hạ nhiệt.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (19/3), Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC đang niêm yết giá mua - bán vàng là 79,9 - 81,9 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/3. Chênh lệch giá mua và bán vàng tại SJC ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI được niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 79,8 - 81,8 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/3. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 2 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng 19/3 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 2.159,5 USD/oz, tăng 4,3 USD/oz so với cuối giờ chiều 18/3.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 19/3: 1 USD = 24.890 VND, giá vàng thế giới tương đương 64,75 triệu đồng/lượng, thấp hơn 17,15 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.