Chính phủ yêu cầu cập nhật ngay dữ liệu tiêm phòng Covid-19 cho trẻ 5-12 tuổi

Bộ Y tế phối hợp với Bộ TT&TT chỉ đạo làm tốt việc cập nhật chính xác, đầy đủ ngay từ đầu các dữ liệu mũi tiêm phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5-12 tuổi vào hệ thống tiêm chủng và hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiếp tục phối hợp với Bộ Công an thực hiện các giải pháp “làm sạch” trên 80 triệu dữ liệu mũi tiêm chưa thể xác thực; chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các cơ sở y tế thực hiện có hiệu quả chủ trương thí điểm khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện các giải pháp quản lý người nước ngoài vào Việt Nam sau khi thực hiện chủ trương mở cửa du dịch, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh. Trong đó, các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao có hướng dẫn cụ thể về khai báo y tế, sử dụng ứng dụng VNEID, kết nối dữ liệu xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài… để phục vụ công tác quản lý hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Công an, phát huy vai trò Tổ công tác trong làm việc với các bộ, ngành, địa phương để tổng hợp, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để triển khai Đề án 06 đạt hiệu quả, đúng lộ trình đã đề ra.

Duy Vũ