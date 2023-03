Chính phủ vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm, Tổng thống Macron thoát sóng gió bủa vây?

Sau nhiều tuần vấp phải sự phản đối và tranh luận gay gắt, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne hôm 16/3 thông báo, Chính phủ sẽ viện dẫn điều 49.3 trong Hiến pháp để thực hiện kế hoạch cải cách chế độ hưu trí mà không cần Quốc hội bỏ phiếu thông qua. Phe đối lập sau đó đã đệ trình 2 kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ.

Trong các cuộc bỏ phiếu ngày 20/3, Hạ viện Pháp đã bác bỏ kiến nghị đầu tiên do liên minh LIOT trung dung đưa ra và được phe cánh tả ủng hộ, với chênh lệch chỉ 9 phiếu. Sau đó, kiến nghị thứ hai do đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc của bà Marine Le Pen đưa ra cũng bị bác bỏ do chỉ có 94 phiếu ủng hộ bất tín nhiệm trong tổng số 577 nghị sỹ Hạ viện.