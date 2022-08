Chính phủ Pháp tài trợ tu bổ mái tòa lâu đài - nơi gia đình cựu hoàng triều Nguyễn từng sinh sống

Dự án “Tu bổ mái Khải Tường lâu - Cung An Định, Huế” hoàn thành sẽ trả lại vẻ đẹp vốn có của tòa lâu đài và phát huy giá trị tổng thể di tích cung An Định, tạo điểm nhấn tham quan du lịch, kết nối với các điểm tham quan khác thuộc Quần thể di tích cố đô Huế.

Từ đó góp phần phục vụ người dân địa phương, du khách, các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên đến tham quan, nghiên cứu, học tập tại di tích cung An Định.

Cung điện được xây dựng từ thời Hoàng đế Khải Định. Ảnh: N.V



Cung An Định được xây dựng vào năm 1917, hiện tọa lạc bên bờ sông An Cựu (đường Phan Đình Phùng, TP Huế).



Đây là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo của triều Nguyễn mang phong cách châu Âu kết hợp trang trí truyền thống cung đình.



Dưới triều hoàng đế Khải Định (1916-1925) và hoàng đế Bảo Đại (1926-1945), cung An Định là nơi tổ chức các lễ tiếp tân, khánh hỷ của hoàng gia với sự tham dự của đình thần và các quan chức thuộc Chính phủ bảo hộ Pháp.