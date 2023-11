Chính phủ giải trình việc "cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe"

Chiều 24/11, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Dự luật này đã được thảo luận tại tổ hôm 10/6, tại đợt 1 của kỳ họp.

Vì sao cấm tuyệt đối lái xe có nồng độ cồn?

Theo báo cáo tổng hợp ý kiến các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tổ về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hầu hết đại biểu nhất trí sự cần thiết ban hành luật với 100 ý kiến ủng hộ.

Bên cạnh đó, có 5 ý kiến băn khoăn về việc tách Luật Giao thông đường bộ năm 2008 để ban hành Luật Đường bộ và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Báo cáo của Chính phủ về dự kiến hướng tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại tổ của đại biểu Quốc hội đối với dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, do Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm ký, cũng giải trình rõ nội dung này.