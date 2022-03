Chính phủ chỉ đạo đơn giản trình tự thống kê ca COVID-19

Chính phủ yêu cầu triển khai hiệu quả hơn nữa chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa Xuân năm 2022.

Tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa Chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa Xuân năm 2022, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả; rà soát, xử lý nguyên nhân đạt tỷ lệ tiêm thấp, nhất là đối với các địa phương chưa hoàn thành tiêm mũi 2 như mục tiêu đã đề ra; hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong tháng 3 năm 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về việc tiêm chậm vaccine trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về điều trị, hạn chế tối đa số ca chuyển nặng, tử vong; chủ động bảo đảm tại chỗ đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và các điều kiện khác phục vụ công tác điều trị trên địa bàn tương ứng với các kịch bản dịch bệnh; kịp thời thông báo Bộ Y tế nhu cầu hỗ trợ về nhân lực, vật tư, thuốc khi cần thiết, nhất là đối với các địa bàn có số ca mắc tăng cao và nhiều đối tượng có nguy cơ cao. Không để xảy ra quá tải hệ thống y tế.

Thực hiện việc mở cửa trường học gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; kiểm soát và xử lý kịp thời các ca nhiễm, giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh, giáo viên. Thường xuyên cập nhật thông tin, quy định về công tác phòng, chống dịch trong nhà trường của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; bám sát diễn biến của dịch, kịp thời, chủ động xử lý theo thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền cập nhật, hoàn chỉnh phương án thực hiện đối với từng địa phương, bảo đảm an toàn, hiệu quả, khoa học, phù hợp. Chủ động phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai các hoạt động du lịch bảo đảm an toàn, hiệu quả, thuận lợi cho khách du lịch.

Phi Long(VOV.VN)