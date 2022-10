Chính phủ Anh thay người đứng đầu kho bạc sau cú sốc lớn của thị trường

Ông James Bowler sẽ trở thành tổng trưởng ngân khố, sau khi người tiền nhiệm Tom Scholar phải ra đi, chỉ ít ngày sau khi ông Kwasi Kwarteng được bổ nhiệm làm bộ trưởng tài chính.



Việc sa thải ông Scholar phá vỡ quy ước của Anh rằng các quan chức phi đảng phái sẽ tiếp tục giữ vị trí của họ sau khi có thay đổi về lãnh đạo chính trị. Quyết định được đưa ra trước khi Bộ trưởng Kwarteng thông báo hàng loạt chính sách giảm thuế, khiến thị trường trải qua những ngày hỗn loạn.



Sáng 10/10, ông Kwarteng cho biết sẽ rời ngày thông báo chính sách tài khoá từ 31/10 đến 23/11, chủ yếu để phản hồi băn khoăn của thị trường khi đang thiếu những dự báo chính thức về tăng trưởng và vay nợ.



Trong lúc vận động tranh cử, Thủ tướng Liz Truss nói rằng bà muốn chấm dứt tình trạng “chính thống ngân khố” mà bà cho là cản trở những cải cách triệt để.



Việc bổ nhiệm ông Bowler gây ngạc nhiên, vì tuần trước bà Truss nói rằng bà muốn gương mặt mới cho vị trí cao nhất của kho bạc.



Ngày 10/10, Financial Times đưa tin rằng Thủ tướng Anh đã thay đổi quan điểm về việc bổ nhiệm người ngoài, vì bà muốn bình ổn thị trường tài chính.



Trong thông cáo, ông Kwarteng nói rằng kinh nghiệm dày dạn của ông Bowler sẽ “đóng vai trò quan trọng khi chúng ta thực hiện sứ mệnh kích thích tăng trưởng và nâng cao tiêu chuẩn sống của mọi người trên khắp Vương quốc Anh”.



Mel Stride, chủ tịch Uỷ ban ngân khố thuộc Hạ viện Anh, hoan nghênh việc bổ nhiệm này, cho rằng sẽ có tác dụng trấn an giới đầu tư.



“Điều chúng ta cần vào thời điểm này là những bàn tay an toàn. Chúng ta cần dựa vào những định chế vững chắc. Chúng ta không cần gây xáo trộn theo bất kỳ cách nào”, ông Stride nói với BBC.



Chính phủ Anh cũng bổ nhiệm 2 cấp phó cho ông Bowler, gồm Cat Little và Beth Russell, đều là quan chức cấp cao của kho bạc.