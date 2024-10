Chim hoang dã cỡ lớn về Hà Nội làm tổ, bay rợp trời hồ Tây

Đàn chim hoang dã hàng trăm con bay rợp trời trên mặt hồ Tây, hồ Trúc Bạch trong nắng vàng rực rỡ tạo nên cảnh sắc hiếm có cho mùa thu Hà Nội. Tại hồ Trúc Bạch, hàng trăm con chim hoang dã cỡ lớn như: Vạc, diệc, cò... bay lượn rợp trời sau khi đi kiếm ăn trở về. Dưới trời thu nắng vàng như mật, đàn chim hoang dã hàng trăm con tự do bay lượn trên bầu trời tạo nên một không gian thật thanh bình cho Thủ đô. Đền Thủy Trung Tiên nằm trên đảo giữa lòng hồ Trúc Bạch, cây cối um tùm là địa điểm đàn chim chọn làm nơi trú ngụ. Hòn đảo này trước đây từng được gọi là "đảo cò" vì có nhiều chim về làm tổ. Hàng chục tổ chim được làm trên ngọn 2 cây si trong đền. Khoảng năm 2010, đàn chim đông đúc lên đến hàng trăm con. Sau thời điểm này, số lượng ít dần sau khi có dấu hiệu bị săn bắt. Những con vạc non đang tập chuyền cành trên ngọn cây. Các tổ chim đều được làm trên ngọn các cây si cổ thụ trong khuôn viên đền Thủy Trung Tiên. Đảo nhỏ, lượng chim sinh sống nhiều khiến khung cảnh êm đềm trên đảo lúc nào cũng rộn ràng tiếng chim kêu. Nếu muốn chứng thực câu nói "kêu như vạc", hãy đến tham quan tại đền Thủy Trung Tiên, dưới những tổ chim. Vài năm trở lại đây, lượng chim hoang dã tăng dần do nguồn thức ăn dồi dào từ hồ Trúc Bạch, hồ Tây và sự bình yên trở lại khi không còn hiện tượng săn bắt xảy ra. Người dân quanh khu vực đền cho biết, nhiều chim non rơi khỏi tổ đã được phát hiện, cho ăn và đưa chim non trở về tổ an toàn. Đàn chim đã bắt đầu quen dần với sự có mặt của con người, chúng thoải mái rỉa lông trên những cành cây thấp cách mặt đất vài mét. Không gian thanh bình của mùa thu rực nắng bên hồ Trúc Bạch, dưới những cánh chim hoang dã. Đàn chim bay lượn trên mặt hồ Trúc Bạch, chuẩn bị về tổ trên đảo nhỏ. Giữa không gian thành phố đông đúc, ồn ào, thấy đàn chim hoang dã hiền lành lúc đậu, lúc dập dờn bay là một hình ảnh hiếm gặp ở Hà Nội. Hồ Tây xưa có thể thấy các loài như cuốc, sâm cầm phía phủ Tây Hồ. Hồ Trúc Bạch từ phía đường Thanh Niên có cò, vạc, diệc bay đi kiếm ăn mỗi buổi sáng và trở về vào buổi chiều tối. Không chỉ vậy, chim én cũng xuất hiện rất nhiều và thường chao cánh trên mặt hồ để săn côn trùng... Chim vạc về tổ vào buổi chiều trên đảo. Hiện tại ở hồ Gươm - trung tâm Thủ đô - đã xuất hiện đàn chim hoang dã về kiếm ăn, trú ngụ tại các cây si cổ thụ trong đảo nhỏ có đền Ngọc Sơn.