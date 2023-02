Chìm ca nô khiến 17 người chết ở Quảng Nam: Khởi tố thuyền trưởng

Ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Sen (53 tuổi, trú khối Phước Trạch, phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố đối với ông Lê Sen. (Ảnh: C.A)