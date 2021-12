Chiêu trò mới lừa đảo hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp

Your browser does not support the video tag.

Do tình hình dịch covid 19 kéo dài, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24-9-2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, các đối tượng sử dụng nhiều sim số để nhắn tin, gọi điện giả mạo các đơn vị bảo hiểm xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Mặc dù, chiêu trò lừa đảo qua mạng internet không mới, song số lượng nạn nhân sập bẫy vẫn không ngừng gia tăng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hoạt động sản xuất và đời sống nhân dân.