Chiêu thuê người đẹp, 'gí bill' cướp tài sản của cựu đại úy công an Lê Thị Hiền

Trong cáo trạng vừa ban hành, VKSND quận Đống Đa (TP Hà Nội) truy tố các bị can Lê Thị Hiền (SN 1983, ở Cầu Giấy, Hà Nội; cựu đại úy công an), Vũ Anh Hoàng (SN 1991, ở Quảng Ninh), Nguyễn Đức Thăng (SN 1992, ở Hà Nội) cùng 15 bị can khác về tội "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng, Hiền, Hoàng và Thăng cùng góp vốn khoảng 2 tỷ đồng mở quán bar Magic Lounge (ở Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, TP Hà Nội) để kinh doanh đồ uống và bóng cười.

Cựu đại úy công an Lê Thị Hiền và đồng phạm bị truy tố tội "Cướp tài sản"

Sau đó, nhóm này thuê Nguyễn Thị Minh Trang (SN 1993, ở Hà Đông, Hà Nội) và áp doanh số từng tháng. Do bị áp doanh số, Trang dùng nhân viên nữ để rủ rê, lôi kéo khách đến chơi tại quán bar của Hiền sử dụng dịch vụ sau đó bỏ trốn để khách ở lại thanh toán số tiền "trên trời".

Với mô hình hoạt động như trên, các bị can cùng nhau thực hiện 4 vụ cướp tài sản của khách tại quán bar Magic Lounge.

Cụ thể, khoảng 23h30 ngày 31/3/2021, nhân viên quán là Nguyễn Phương Trang sử dụng mạng xã hội làm quen rồi rủ anh H.A.Đ (SN 1990, ở Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) đến quán đón Phương Trang về với lý do đang bị say rượu. Anh Đ. đến và vào ngồi cùng Phương Trang được khoảng 15 phút thì đứng dậy đi về trước.

Khi anh Đ. xuống tầng thì bị Nguyễn Thị Minh Trang cùng một số nam nhân viên của quán ngăn cản không cho về và yêu cầu phải thanh toán số tiền hơn 35 triệu đồng tiền đồ ăn, uống.