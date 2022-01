Chiêu thức "không ngờ tới" của nhóm tuổi teen dùng để lừa đảo trên Facebook

Ngày 5/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phá thành công vụ án, bắt 3 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao.

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng dùng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để nhận tiền của nạn nhân. Nhiều thời điểm chúng còn chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian rồi mới chuyển đến tài khoản ngân hàng chính của mình.

Sau một thời gian điều tra, Công an đã xác định đối tượng Nguyễn Sanh Thời (19 tuổi, trú tại thôn Hà My, xã Triệu Hoà, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) là kẻ chủ mưu cầm đầu vụ lừa đảo này.

Sau khi có đầy đủ chứng cứ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Diễn Châu đã chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Huế thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Sanh Thời khi đối tượng đang ở nhà trọ tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được của đối tượng 2 máy tính để bàn, 3 máy tính xách tay, 8 điện thoại di động, 10 thẻ ngân hàng, 23 sim điện thoại di động và 56 triệu tiền mặt.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan Công an đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp thêm 2 đối tượng có liên quan, gồm: Phạm Thị Huyền Nhung (21 tuổi, trú tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Võ Linh (SN 1997, trú tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình với những chiêu thức tinh vi ít ai ngờ tới được.