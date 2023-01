Chiều nay Trường Quân sự Quân khu 7 và HUFLIT họp báo về vụ việc xôn xao

Trong công văn gửi Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM ngày 11/1 do Đại tá Bùi Văn Dự, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN), Trường Quân sự Quân khu 7 cho biết, ngày 11/1, trên một số trang mạng xã hội Facebook, Zalo lan truyền thông tin thất thiệt kèm theo clip phản ánh không đúng sự thật về hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM tại Trung tâm GDQP&AN, Trường Quân sự Quân khu 7.

Trung tâm cho biết, đơn vị này tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 327 cho sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM theo quyết định phân luồng của Bộ quốc phòng.