Chiều nay đoàn 4.500 khách của tỷ phú Ấn Độ đến Hà Nội

Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giam ông Lê Châu Long, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị do liên quan đến vụ xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.