Chiều mùng 3 Tết, băng tuyết xuất hiện tuyệt đẹp trên núi Hoàng Liên Sơn

Đây là hiện tượng khí hậu cực đoan rất nguy hại cho cây trồng và vật nuôi do đó người dân phải chủ động phòng chống giảm thiệt hại ở mức thấp nhất.

Dự báo đêm ngày mùng 3 Tết (24/1), nhiệt độ thấp nhất giảm tới 8 - 10 độ C, vùng núi trong khoảng 2 - 4 độ C, thị xã Sa Pa thấp nhất từ âm 1 đến 1 độ C.

Một vài hình ảnh băng tuyết xuất hiện trên núi Hoàng Liên gần khu vực "Nóc nhà Việt Nam" chiều ngày mùng 3 Tết Quý Mão 2023 do Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Lào Cai cung cấp .