Chiều con trai, Thân Thúy Hà làm 'sugar mommy' trong MV của Hari Won

Mới đây Hari Won đã chính thức trở lại làng nhạc Việt với MV mang tên Hoang Phí Xuân Thì.

MV xoay quanh cô gái (Hari Won) chấp nhận trao cả thanh xuân cho bạn trai (Mạnh Lân). Hari Won ban ngày phụ việc quán cơm, còn ban đêm đi nhặt ve chai cực khổ. Trong khi đó, Mạnh Lân phục vụ quán bar và gặp được sugar mommy (Thân Thúy Hà).