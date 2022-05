Chiều cao Anh Thư tính cả guốc cũng không bằng quý tử 15 tuổi

Your browser does not support the video tag.

Clip: Anh Thư và quý tử trên thảm đỏ.

Tiểu Long sinh năm 2007, là trái ngọt trong cuộc hôn nhân của Anh Thư và chồng cũ. Cặp đôi kết hôn năm 2004, chính thức ly hôn vào năm 2012.

Ở tuổi 15, Tiểu Long sở hữu chiều cao ấn tượng 1m84, gương mặt điển trai, cuốn hút. Thi thoảng Anh Thư chia sẻ hình ảnh về con trai khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.