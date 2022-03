Chiến tranh có phải yếu tố chính khiến Bitcoin tăng giá?

“Dường như một phần của nguyên nhân tăng giá là do tình trạng bán non (short-squeeze: thuật ngữ chứng khoán, chỉ tình huống giá tài sản tăng lên mạnh buộc nhiều người bán khống phải đóng lệnh cắt lỗ, từ đó tạo thêm lực đẩy tăng giá), nhìn chung, giá được đẩy lên do nhu cầu tăng đột biến”, Mikkel Morch, giám đốc điều hành quỹ đầu cơ tiền điện tử ARK36, cho biết.

Khi các lệnh cấm vận liên tục được đưa ra nhằm vào ngân hàng trung ương Nga, các công ty quốc doanh và giới tinh hoa nước này, đã có một số đồn đoán về việc Moscow có thể sử dụng tiền ảo để giảm thiệt hại đối với nền kinh tế.

Trong khi đó, theo số liệu của Elliptic, công ty giám sát tuân thủ tiền ảo, Ukraine đã quyên góp được 31,7 triệu USD từ hơn 26.000 lượt đóng góp thông qua tiền ảo, kể từ khi cuộc chiến nổ ra.