Chiến lược thu hút các dự án lớn của tỉnh Bình Định

Ngoài các dự án trên, tỉnh Bình Định đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty CP Gang thép Long Sơn Phù Mỹ đầu tư xây dựng Khu liên hợp Gang thép Long Sơn Phù Mỹ, tại xã Mỹ An và xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ. Về quy mô dự án này, tổng diện tích đất sử dụng thực hiện dự án khoảng 499,6 ha; tổng vốn đầu tư khoảng 53.500 tỷ đồng và dự kiến sử dụng từ 7.500 - 8.000 lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long (Ảnh: Doãn Công).

Ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: "Trong vài năm tới, hệ thống kết cấu hạ tầng của Bình Định sẽ hoàn chỉnh đồng bộ khi có 3 trục đường hướng Bắc - Nam gồm đường cao tốc, quốc lộ 1 và đường ven biển cùng hệ thống đường Đông - Tây đã và đang được đầu tư. Đây là thế mạnh nữa của Bình Định thu hút nhà đầu tư bên cạnh lợi thế về biển, cùng với chính sách trải thảm đỏ thu hút đầu tư, nhiều nhà đầu tư lớn trong nước đã đầu tư vào Bình Định".

Ngày 31/3, nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 - 31/3/2022), UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công Dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm TX An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại. Dự án có chiều dài gần 9,4 km, tổng kinh phí thực hiện hơn 1.043 tỷ đồng. Tuyến đường nhằm góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trục chính liên vùng An Nhơn - Tuy Phước và phía Bắc TP Quy Nhơn, mở rộng không gian về phía Tây đầm Thị Nại, giao thương giữa đô thị An Nhơn, huyện Tuy Phước và các vùng lân cận được thuận lợi.

Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm TX An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại (Ảnh: Doãn Công).

Cũng trong dịp này, công trình đập dâng Đức Phổ (xã Cát Minh, huyện Phù Cát) được khánh thành. Công trình được xây dựng nhằm phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân, bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp khi mưa bão xảy ra làm chia cắt, cô lập các khu vực vùng hạ lưu đập.

Trường Thịnh