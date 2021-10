Chiến lược sống chung với Covid-19: Hy vọng và lo lắng

Sống qua đại dịch Covid-19 ở Singapore, Joys Tan đã tuân theo các quy tắc giúp đất nước của cô có số ca bệnh ở mức thấp: giữ khoảng cách với những người khác, đeo khẩu trang và đi tiêm vắc xin.



Không ai trong gia đình cô bị nhiễm virus SARS-CoV-2 và cô tự tin ăn tối tại nhà mẹ đỡ đầu của mình vào đầu tháng này, ngay cả khi tình trạng lây nhiễm tăng nhanh do tác động của biến thể Delta. Chính phủ Singapore đẩy mạnh chiến lược "sống chung với Covid-19” nới lỏng dần các hạn chế.



Hai ngày sau, Tan biết mẹ đỡ đầu của cô có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, buộc cô phải tự cách ly đề phòng. Khi sống trong một căn phòng khách sạn xa chồng và con trai 2 tuổi gần một tuần, nhà thiết kế đồ họa 35 tuổi bắt đầu tự hỏi, giống như nhiều người Singapore, liệu sống chung với Covid-19 có đồng nghĩa sống với sự lo lắng thường trực về nguy cơ lây nhiễm.

Singapore áp dụng nhiều biện pháp kết hợp để phòng chống Covid-19. Ảnh: CAG

“Tôi lúc nào cũng lo lắng, vì không biết Covid-19 có ảnh hưởng gì lâu dài đến cơ thể không. Và khi bạn có một đứa con nhỏ, điều đó luôn hiện hữu trong tâm trí bạn”, cô nói.



Với việc giãn cách nghiêm ngặt ngay từ đầu đại dịch, các trung tâm thương mại và kinh doanh lớn của Singapore đã có thể ngăn chặn sự lây lan của các ca nhiễm ở mức 1 hoặc 2 con số.



Hiện tại, khi Singapore bắt đầu thử nghiệm mở cửa trở lại, số ca đã tăng vọt lên trên 2.000 ca, đặt ra nhiều thách thức.



Nhưng đằng sau con số đó, các bằng chứng cho thấy kế hoạch đang hiệu quả, tập trung nhiều hơn vào mức độ nghiêm trọng của các bệnh nhân hơn là số ca hàng ngày.



Với khoảng 82% dân số trên 12 tuổi được tiêm chủng đầy đủ, các bệnh viện không bị quá tải. 98% trường hợp mắc mới không có triệu chứng hoặc có biểu hiện nhẹ.



Chỉ 0,2% số người bị nhiễm cần được chăm sóc tích cực và 0,1% đã tử vong. Hơn 65% trong số đó không được tiêm chủng hoặc mới tiêm một mũi.



Singapore đã ghi nhận tổng cộng 93 trường hợp tử vong do Covid-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch cho đến nay. Họ triển khai một trong những chiến dịch tiêm chủng thành công nhất thế giới và đại dịch được kiểm soát tốt với các quy định nghiêm ngặt. Hiện nay, Singapore đã bắt đầu “hành trình chuyển đổi sang một quốc gia kiên cường với Covid-19”.



Khi làm như vậy, đất nước Đông Nam Á giàu có với 5,5 triệu dân đã ngầm thừa nhận rằng giảm số ca Covid-19 xuống 0 không là giải pháp lâu dài khả thi. Thay vào đó, họ quyết định có thể bắt đầu dần trở lại cuộc sống hằng ngày.



Tikki Pang, giáo sư thỉnh giảng tại Trường Y Yong Loo Lin, nhận định: “Tôi nghĩ rằng hầu hết các chính phủ sẽ chấp nhận sự thật rằng loại virus này sẽ không biến mất. Covid-19 sẽ trở thành dịch bệnh đặc hữu và chúng ta sẽ phải học cách sống chung với nó như bệnh cúm”.



Các quan chức tính toán rằng xét nghiệm của Singapore đủ toàn diện để phát hiện nhanh chóng các ổ dịch mới, tiêm chủng đủ toàn diện để ngăn chặn tình trạng nhập viện trên diện rộng và hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này đủ mạnh để đối phó với bất kỳ sự gia tăng bệnh nhân nào.



Nhưng Singapore đã không tính đến sự gia tăng của biến thể Delta có khả năng lây truyền cao. Mặc dù họ đã nhanh chóng ngăn chặn sự bùng phát ở một số quán karaoke và một chợ hải sản lớn, số ca bệnh vẫn không thể dừng lại.



Một tháng sau khi thực hiện kế hoạch, Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung đã tìm cách xoa dịu những lo ngại của người dân. Ông nói rằng đã dự tính tới làn sóng dịch này và đây là điều phải trải qua của bất kỳ quốc gia nào hy vọng sống chung với Covid-19.



Bộ trưởng nói: “Chúng ta đang trên con đường chuyển đổi sang một cuộc sống bình thường mới với Covid-19”.



Leo Yee Sin, Giám đốc điều hành Trung tâm Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm và là người đứng đầu ứng phó với đại dịch của Singapore, nói, sự gia tăng ca bệnh đã củng cố bằng chứng cho thấy biến thể Delta có thể tránh kháng thể chống Covid-19. Họ xác định những người có nguy cơ được tiêm liều tăng cường là điều quan trọng.



Vắc xin khiến các triệu chứng nhẹ hơn đối với hầu hết mọi người nhiễm bệnh. Nhưng ngay cả những người không có triệu chứng cũng mang cùng một lượng virus trong đường hô hấp của họ và có thể dễ dàng lây lan.



Bà Leo Yee Sin nói: “Đây là lý do tại sao các biện pháp quản lý an toàn vẫn quan trọng. Nếu có các triệu chứng dù chỉ nhẹ, người bệnh vẫn nên xét nghiệm ngay lập tức”.



“Kinh nghiệm của Singapore có thể đóng vai trò là một cảnh báo cho các chính phủ khác khi cố gắng đạt được sự cân bằng giữa mạng sống và sinh kế”, Ooi Peng Lim Steven, chuyên gia tư vấn cấp cao của Trung tâm Quốc gia về Các bệnh truyền nhiễm, nhận định.



Nhà dịch tễ học cho biết: “Việc mở cửa trở lại một cách thận trọng với các giai đoạn cảnh báo cao độ đã được chứng minh là khả thi”.



“Chìa khóa để kiểm soát Covid-19 đối với bất kỳ quốc gia nào là kết hợp tiêm chủng, xét nghiệm, truy vết với các biện pháp vệ sinh cộng đồng và giãn cách an toàn thành một hệ thống hoạt động hiệu quả”.