Chiến lược quốc phòng Nhật Bản thích nghi với tình hình mới

Còn trang mạng Shanghai Observer mới đây có những phân tích về các tính toán của Nhật Bản khi thúc đẩy liên kết với các quốc gia sau 20 năm “lặng lẽ”. Trong đó đề cập tới lễ duyệt binh tàu quốc tế vừa diễn ra tại vịnh Sagami ở miền Đông Nhật Bản do Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF) của Nhật Bản tổ chức lần đầu tiên sau 20 năm.

Để đạt được mục tiêu này, nhà lãnh đạo Nhật Bản nhấn mạnh Tokyo sẽ “cân nhắc các thực tế và sẽ không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào”. Thủ tướng Nhật Bản cũng cho biết dự kiến công bố chiến lược an ninh quốc gia mới vào tháng 12 tới, nhằm tăng cường mạnh mẽ khả năng quốc phòng.

Một trong những động thái cho thấy sự thay đổi trong chiến lược quốc phòng của Tokyo là nước này gia tăng hợp tác quân sự trong khu vực và quốc tế thời gian gần đây. Nhật Bản và Ấn Độ hồi tháng 9 vừa qua ra thông cáo chung nhấn mạnh mục tiêu tăng cường hợp tác quốc phòng, hợp tác công nghệ và lên kế hoạch tập trận chung.

Nhật Bản đang liên tục tăng cường hợp tác an ninh với nhiều nước trên cơ sở sáng kiến "Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở". Hiện ngoài liên minh quốc phòng với Mỹ, Nhật Bản đã tăng cường đối tác an ninh với Australia, Ấn Độ, Anh, các nước trong Liên minh châu Âu (EU) và Đông Nam Á.