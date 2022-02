Chiến lược gây sức ép trên nhiều mặt trận của Nga với Ukraine

Khí đốt được coi là vũ khí của Nga trong quan hệ với Ukraine và phương Tây (Ảnh: RT).

Ukraine hồi giữa tháng 1 cho biết họ có bằng chứng cho thấy Nga đứng sau vụ tấn công mạng khiến nhiều trang web chính phủ bị sập, mặc dù Moscow đã lên tiếng phủ nhận. NATO sau đó đã vào cuộc để giúp Ukraine tăng cường năng lực an ninh mạng. Phương Tây cho rằng Nga đã triển khai các cuộc tấn công mạng nhằm vào Ukraine ít nhất từ năm 2014.

Theo The Conversation, trên không gian mạng, Nga bị cáo buộc đã can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Ukraine, nhắm mục tiêu vào lưới điện của nước này, tấn công các trang web của chính phủ và phát tán thông tin sai lệch. Về mặt chiến lược, các hoạt động không gian mạng của Nga được thiết kế để làm suy yếu chính phủ Ukraine và các tổ chức thuộc khu vực tư nhân. Về mặt chiến thuật, các hoạt động trên mạng nghi do Nga tiến hành được cho là nhằm gây ảnh hưởng, gây sợ hãi và lôi kéo người dân Ukraine. Moscow nhiều lần lên tiếng phủ nhận cáo buộc này.

Các chuyên gia cho rằng Nga dường như muốn "gây áp lực nhiều nhất có thể cho Ukraine" nhằm đưa nước này trở lại con đường "thân Nga". Ngoài ra, Nga cũng muốn tạo ra tâm lý căng thẳng cho phương Tây. Điều này giải thích vì sao Mỹ cáo buộc Nga chưa đưa lực lượng quân sự khỏi biên giới Ukraine, trong khi Moscow tuyên bố đã rút quân.

Năng lượng cũng là một trong những "quân cờ" mà phương Tây cho rằng Nga đã sử dụng để gây sức ép với Ukraine, khi 1/3 lượng khí đốt xuất khẩu của Nga sang châu Âu đi qua Ukraine và sản lượng khí đốt của các nước châu Âu ngày càng giảm.