Chiến lược đầu tư an toàn thông tin hiệu quả cho doanh nghiệp

Tại Hội thảo Công nghệ thông tin và An toàn thông tin 2023 (CIO CSO Summit) mới đây, ông Trần Minh Quảng - Giám đốc Trung tâm phân tích và chia sẻ nguy cơ An ninh mạng Công ty An ninh mạng Viettel (VCS) đánh giá môi trường Internet Việt Nam đang ngày càng trở thành mục tiêu mà các nhóm tội phạm mạng nhắm tới, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Điều này đặt các doanh nghiệp vào thế phải đối phó với các mối đe dọa lớn từ các nhóm tấn công trên khắp thế giới.

Ông Trần Minh Quảng chia sẻ về tình hình nguy cơ mất ATTT tại Việt Nam tại Hội thảo Công nghệ thông tin và An toàn thông tin 2023

Thực tế, nhiều mối nguy đã trở thành sự thực. Theo báo cáo an toàn thông tin (ATTT) của hệ thống Viettel Threat Intelligence, từ đầu năm 2023 đến nay, 126 chiến dịch tấn công có chủ đích nhắm các doanh nghiệp Việt được ghi nhận, tăng gần 60% so với 2022. 24 vụ lộ lọt dữ liệu với thông tin được rao bán công khai. Ở hình thức DDoS, hơn 111 nghìn các cuộc tấn công được ghi nhận với dung lượng trên 1Gbps, tức lớn hơn đường truyền Internet mà các doanh nghiệp đang sử dụng, gây tê liệt cho các hệ thống này trong hàng triệu phút.

Dù đánh giá các doanh nghiệp Việt Nam đã quan tâm hơn đến ATTT, nhưng với những số liệu trên, ông Quảng cho rằng “có những thách thức khiến việc đầu tư ATTT chưa thực sự phát huy hiệu quả tối đa”.

Nhận diện thách thức khi triển khai hệ thống ATTT