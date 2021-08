“Chiến dịch 2000h kết nối mentor ngành IT” thu hút hơn 3000 người đăng ký sau 3 tuần phát động

Chương trình quy tụ hơn 100 mentor là các CEO, CTO, PM, Techlead... đầu ngành IT. Mỗi mentor đều là các chuyên gia đầu ngành, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty công nghệ và có những góc nhìn đa chiều nhất để định hướng lộ trình sự nghiệp IT cũng như đưa ra con đường ngắn nhất đến thành công cho mỗi Mentee.

Sự kiện này dành cho ai và người tham gia được quyền lợi gì?

Chiến dịch 2000h kết nối Mentor ngành IT dành cho tất cả đối tượng đang học tập và làm việc trong ngành IT. Khi tham gia sự kiện, mỗi bạn sẽ được định hướng chuyên sâu về lộ trình phát triển sự nghiệp cũng như được giải đáp tất cả các thắc mắc về ngành IT. Hơn thế, mỗi bạn mentee được phát triển mạng lưới và xây dựng quan hệ với những chuyên gia IT hàng đầu, có cơ hội trong việc thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong tương lai.