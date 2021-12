Chiêm ngưỡng vườn bưởi cảnh tiền tỷ sẵn sàng vào vụ Tết

Your browser does not support the video tag.

Chiêm ngưỡng vườn bưởi cảnh tiền tỷ, dáng độc lạ sẵn sàng vào vụ Tết

Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, vườn bưởi cảnh nhà anh Hoàng Đình Chính ở huyện Văn Giang tất bật chăm sóc, tỉa cành, tuốt dáng… cho hàng trăm cây bưởi bonsai độc đáo trong vườn.