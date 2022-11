Chiêm ngưỡng linh vật mèo dát vàng 24k chào đón Tết Quý Mão 2023

Người nghệ nhân dát vàng 24k cho tượng đã đúc khuôn thành hình.

Sau khi thành hình, tác phẩm được chuyển tới thợ có tay nghề cao thực hiện dát vàng 24k. Những lá vàng 24k siêu mỏng được tỉ mỉ phủ lên tượng mèo và đánh bóng để hoàn thiện một tác phẩm hoàn chỉnh.

Tác phẩm tượng mèo An Viên có dáng vẻ tĩnh tại, an lạc, bình thản nhìn cuộc sống với mong muốn một năm mới bình an, viên mãn, tròn đầy sung túc.