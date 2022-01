Chiêm ngưỡng 'lão mai' thân xoắn đế móng rồng rao bán 2,8 tỷ đồng

Cây mai này giá trị cao do bộ đế to và đẹp nổi u nần giống như móng rồng. Thêm nữa đoạn từ rễ lên thân khoảng 70 cm được xoắn bện lại giống như dây thừng rất đặc biệt (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Tam đang rao bán gốc mai này 2,8 tỷ đồng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hiện "lão mai" đang được ông Tam trưng bày tại chợ hoa Mỹ Bình thuộc TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ông Tam tiết lộ, đã có khách ở An Giang trả 2,2 tỷ đồng nhưng ông vẫn chưa bán vì giá còn thấp so với mức ấn định.

