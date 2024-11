Chiêm ngưỡng hai thành phố đẹp như mơ ở Malaysia

Đến Malaysia, không ghé thăm hai thành phố Malacca và Putrajaya sẽ là khuyết điểm lớn. Nếu Malacca mang vẻ đẹp cổ kính bởi đền đài, thành quách thì Putrajaya lại được biết đến là thành phố mới, thông minh và sôi động. Malacca, dầu cọ và xe đẹp hoạt hình Sau khi tạm biệt Singapore và nhập cảnh vào quốc gia Malaysia, xe bus đón chúng tôi ở cửa khẩu Tuas. Cảm nhận đầu tiên khi đặt chân vào Malaysia là không khí nóng nực, nắng vàng sóng sánh khắp nơi. Hai bên đường đến Malacca bạt ngàn cây dầu cọ. Ban đầu tôi lầm tưởng là cây dừa còn trêu anh hướng dẫn viên du lịch “Xứ gì toàn dừa”. Khi được biết đấy là cây dầu cọ, tôi thật sự trầm trồ, ngạc nhiên. Tác giả khám phá đất nước Malaysia. Cây dầu cọ là cây công nghiệp chính của Malaysia, đóng vai trò trong phát triển kinh tế, và đứng thứ 2 trên thế giới về sản xuất dầu cọ, được ví như món quà thiên nhiên ban tặng cho đất nước này. Dầu cọ được trồng nhiều nhất ở ngoại ô thành phố Malacca. Là nguyên liệu chính trong sản xuất dầu ăn, chế biến thực phẩm,… Xe ghé vào trạm dừng nghỉ. Tôi mua 1 cốc cà phê sữa của đôi vợ chồng trẻ người Malaysia. Ngoài bán cà phê, đôi vợ chồng còn bày bán thức uống khác trên 1 chiếc xe bus nhỏ, cà phê sữa đá khá ngon nhưng hơi loãng so với gu uống cà phê của tôi. Xế chiều, xe đến trung tâm thành phố Malacca, thuộc eo biển Malacca, tiếng Malaysia đọc là “mê la cà”, cái tên khá hóm hỉnh. Xe dừng, chúng tôi đi bộ vào Quảng trường Hà Lan. Quảng trường Hà Lan được xây dựng trong vòng 19 năm, từ năm 1641 tới 1660. Theo thời gian, nơi đây trở thành điểm du lịch nổi tiếng thu hút hàng triệu khách du lịch tham quan mỗi năm. Khách du lịch dập dìu qua lại Quảng trường Hà Lan để chiêm ngưỡng, chụp ảnh bởi kiến trúc Châu Âu rực rỡ nằm trên đất nước thuộc Châu Á xinh đẹp này. Ngay trung tâm Quảng trường Hà Lan có nhà thờ Christ nguy nga, tráng lệ. Chốc chốc khách thập phương hay con chiên tới nhà thờ đọc kinh và cầu nguyện trong không gian yên bình, lặng lẽ. Người dân bản địa sống xung quanh Quảng trường đạp xe qua lại bán hàng rong. Khi hoàng hôn buông xuống, những chiếc xe đạp hoạt hình có dán tranh các nhân vật hoạt hình như mèo Hello Kitty, mèo máy Doraemon, Thủy thủ mặt trăng,… với ánh đèn chấp chới, lung linh sặc sỡ màu sắc, những chiếc xe đạp xếp hàng trên vỉa hè để chờ du khách, nếu ai có nhu cầu lên xe đạp đi dạo, người đạp xe sẽ chở khách trên chiếc xe đạp đó, thong dong khắp Quảng trường. Khi xe đạp lăn bánh, tiếng nhạc phát lên inh ỏi. Rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Xe đạp nhiều màu sắc khiến du khách ngỡ ngàng. Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi ghé một nhà hàng nhỏ trong thành phố để ăn cơm tối, Thịt gà là món ăn trong bữa cơm hàng ngày của người dân nơi đây. Gà kho gừng, gà tẩm bột sốt chua ngọt đỏ au. Tiếp đến là đậu hũ phô mai kho. Một món ăn khá phổ biến của người dân Malaysia. Và hầu hết 2 bữa cơm trưa và tối, tôi đều thấy trên bàn ăn có đậu hũ phô mai kho. Tôi được thưởng thức món Bak kut teh (thường gọi là súp Ba cua tể). Súp Ba cua tể được nấu từ thịt heo cùng với các nguyên liệu thảo mộc như quế, hồi, đinh hương,… khi tôi ăn có mùi vị y hệt thuốc Bắc. Món rau luộc ở đây cũng làm tôi ngạc nhiên. Rau luộc ở đây béo ngậy, thoạt nhìn tôi tưởng rau xào, nhưng đầu bếp luộc rau xong lại trộn với dầu cọ, 1 loại gia vị của quốc gia này, và hầu hết người dân đều sử dụng dầu cọ để chế biến các món ăn trong bữa ăn hàng ngày, nên các món ăn đều trở nên bóng bẩy, ngầy ngậy. Putrajaya, thánh đường lộng lẫy và món kem sầu riêng trứ danh Thành phố Putrajaya được xây dựng vào năm 1995, cách Thủ đô Kuala Lumpur 25 km. Putrajaya được coi là trung tâm hành chính cấp cao của đất nước Malaysia. Đặc biệt nơi đây có Thánh đường Hồi giáo Putra, được khánh thành năm 1999. Thánh đường màu hồng phấn đồ sộ, trang hoàng, lộng lẫy nổi bật ngay trung tâm thành phố. Khách du lịch ra vào nườm nượp viếng thăm Thánh đường. Thánh đường nguy nga, tráng lệ. Tòa thánh được bao bọc bởi hồ Putra rộng mênh mông và xanh biếc. Chạy dọc lên phía hồ là cây cầu Wawasan hiện đại, thiết kế tinh xảo với những sợi dây văng kiến cố, vững chắc, và là điểm nhấn của hồ Putra. Nhấp nhô phía đằng xa là tòa nhà Perdana Putra. Mái nhà được thiết kế độc đáo. Tòa nhà này chính là nơi ở và văn phòng làm việc của Thủ tướng Malaysia, tòa nhà nguy nga, hào nhoáng như cung điện. Với kiến trúc độc đáo của tòa nhà đã đem lại niềm tự hào cho người dân Malaysia, là 1 minh chứng cho đất nước Malaysia đang phát triển phồn thịnh. Những tòa nhà chọc trời. Quanh Thánh đường và tòa nhà Perdana, nhiều nơi bán sầu riêng. Có tới 38 loại sầu riêng ở đất nước này; sầu riêng được chế biến thành nhiều món như mứt sầu riêng, cà phê sầu riêng, kem sầu riêng,… Kem sầu riêng ở nơi đây thơm ngon béo ngậy. May mắn tôi được 1 người bản địa giới thiệu khi đến Thánh đường Putra nên thưởng thức kem sầu riêng thì mới trọn vị. Quả thực là như vậy, 1 que kem sầu riêng có giá 20 MIR, tương đương 120.000 đồng. Kem được làm từ múi sầu riêng nguyên chất. Múi sầu riêng to, vàng ươm, bằng nắm tay người lớn. Hương vị béo ngậy, thơm lừng. Đáng đồng tiền bát gạo. Sầu riêng được bán khắp nơi ở Malaysia. Người dân Malaysia rất thích màu sắc rực rỡ, màu neon. Nên khi tôi mặc áo thun màu cam khiến người dân bản địa hỏi thăm và khen màu áo rất đẹp. Họ hỏi tôi đến từ đâu? Khi biết tôi đến từ Việt Nam họ rất vui, tay bắt mặt mừng, nói rằng họ đã từng đến Việt Nam, người Việt Nam thân thiện, niềm nở, món ăn Việt Nam phong phú, đa dạng, thậm chí có người còn nói rất thích ăn cà pháo mắm tôm. Mùi mắm nồng, nhưng không hiểu sao hương vị rất ngon. Bạn nói mà tôi không nhịn được cười giữa các bạn đang đi du lịch. Đất nước Malaysia và con người Malaysia đem đến cho du khách trải nghiệm thú vị. Tạm biệt 2 thành phố Malacca và Putrajaya trong ráng chiều vội vã, vì thời gian khám phá tương đối ít nên tôi không khỏi ngậm ngùi, luyến tiếc. Nhưng nếu có cơ hội đi, tôi vẫn sẽ quay lại 2 thành phố này. *Một vài lưu ý nhỏ: - Du khách nhớ đổi tiền trước khi qua Malaysia để tiện sử dụng, vì qua nước bạn đổi khá mắc và khó tìm địa điểm đổi. - Nên chuẩn bị sim quốc tế, để tiện liên lạc và di chuyển. - Nếu đi theo đoàn, nhớ lắng nghe sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên du lịch. - Nếu đi 1 mình, nên chuẩn bị một cái túi nhỏ đeo bên mình (Là vật bất ly thân). Trong túi đựng giấy tờ tùy thân quan trọng như Hộ chiếu, CCCD,… Nhớ là đừng để thất lạc hay bị mất các giấy tờ này.