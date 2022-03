Chiêm ngưỡng cây mận hậu đại thụ quý hiếm, cho cả nửa tấn quả ở Sa Pa

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Trung Kiên, Phó giám đốc Công ty du lịch sinh thái Cát Cát (Sa Pa) cho biết cây mận quý giống mận hậu Tả Lý này là của gia đình anh Lê Xuân Thắng, Phó giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên nhà ở đường Sở Than, thị xã Sa Pa. (Ảnh: Nguyễn Trung Kiên).

Cây mận có gốc rất to chìm trong đất do quá trình gia đình san gạt đất làm nhà, nay từ gốc vươn lên 5 cành rất to như 5 thân cây chụm lại, tán cây vươn cao bằng ngôi nhà 2 tầng. (Ảnh: Nguyễn Trung Kiên).