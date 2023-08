Chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của người thân bên vợ để tiêu xài, chơi chứng khoán

Chiều 17/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Hoàng Vũ (SN 1985, trú khóm Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.