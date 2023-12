Chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng, 3 cán bộ ngân hàng ở TP.HCM bị khởi tố

Ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 3 bị can trong vụ án “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại phòng giao dịch một ngân hàng. Các quyết định trên đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

3 cán bộ ngân hàng bị khởi tố vì chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo Cơ quan CSĐT, Nguyễn Hoàng Kim Vy (SN 1988, ngụ quận Tân Bình, nguyên Giám đốc phòng giao dịch) bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”.