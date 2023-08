Chiếc quan tài trong MV của Jungkook (BTS) gây bàn luận

Nổi tiếng với biệt danh “thánh sold out” hay “ông hoàng cháy hàng”, Jungkook (BTS) có khả năng giúp khiến mọi thứ anh ăn, uống hay mặc bán hết sạch chỉ trong chớp nhoáng. Tuy nhiên, năng lực này dường như đã được nâng cấp khi ngay cả mặt hàng đặc biệt như quan tài cũng không ngoại lệ.

Ngày 14/7, em út BTS phát hành đĩa đơn solo đầu tay mang tên Seven. Sự nổi tiếng của Jungkook, BTS kết hợp với phối khí tuyệt vời, giai điệu bắt tai, Seven nhanh chóng được đón nhận trên toàn cầu, “càn quét” nhiều bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc và quốc tế như Top 1 Weekly Top Songs - Global của Spotify, Top 1 Billboard Hot 100... Tính đến ngày 1/8, MV Seven với sự tham gia của nữ diễn viên Han So Hee đạt 122 triệu lượt xem trên YouTube.