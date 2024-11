Chiếc Porsche 911 đã 43 tuổi 'như vừa khui hộp' được rao bán với giá cao bất ngờ

ANH - Chiếc siêu xe Porsche 911 Carrera 3.0 SC sản xuất năm 1981 nhưng mới lăn bánh hơn 4.000km. Tất cả từ ngoại hình, nội thất đến vận hành của chiếc xe 43 năm tuổi vẫn trong tình trạng hoàn hảo. Chiếc siêu xe Porsche 911 Carrera 3.0 SC màu đen này sẽ được một công ty chuyên bán đấu giá xe hơi cổ có tên là Humbert & Ellis Ltd tại Daventry, hạt Northants (Anh) bán đấu giá vào 28/11. Theo mô tả, dù đã 43 năm tuổi nhưng chiếc 911 trông như mới khui từ thùng ra và mọi thứ vẫn rất hoàn hảo. Porsche 911 được biết đến là một trong những xe thể thao mang tính biểu tượng nhất trong 50 năm qua. Trong đó, Porsche 911 Carrera 1981 sở hữu khối động cơ 3.0L với hệ thống phun nhiên liệu Bosch K-Jetronic và hộp số 5 cấp, sản sinh công suất đầu ra 201 mã lực và mô-men xoắn 254Nm. Thời điểm năm 1981, chiếc xe có giá 20.000 bảng Anh. Chủ sở hữu đầu tiên đã lái chiếc xe khoảng 2.400 dặm (3.840km) trong 3 năm trước khi ông cất nó vào kho. Sau đó 4 năm, chiếc xe được bán cho một nhà sưu tầm người khác, nhưng người này thậm chí còn ít sử dụng xe hơn và chỉ chạy thêm 390 dặm (625km) trong suốt quãng thời gian ông sở hữu. Còn chủ sở hữu hiện tại đã mua chiếc xe này cách đây 4 năm, nhưng gần như chưa một lần lái nó và mới đây đã quyết định bán xe với lý do tuổi tác. Con số trên công tơ mét của chiếc xe là 2.790 dặm (4.465km). Qua hơn bốn thập kỷ, chiếc siêu xe này dự kiến ​​sẽ đạt được mức giá cao hơn rất nhiều khi được đem ra đấu giá. Theo đó, Humbert & Ellis Ltd định giá khởi điểm cho chiếc Porsche này là hơn 850.000 bản (hơn 27 tỷ đồng). Jonathan Humbert, người phụ trách đấu giá tại Humbert & Ellis cho biết: "Việc tìm thấy một chiếc siêu xe của Porsche với số dặm đi thấp như vậy là cực hiếm. Đây là cơ hội tốt cho các nhà sưu tập, nhà đầu tư và cả giới chơi xe. Về mọi mặt, nó giống như một chiếc Porsche 911 mới, nhưng là của 43 năm sau, vào năm 2024". Theo The Sun