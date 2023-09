Chiếc mũ cối của liệt sĩ Việt Nam trên đất Mỹ

Đến thăm New York, ngắm vọng Nữ thần Tự do

Thành phố hai bên bờ với những toà nhà chọc trời, hiện đại và khoẻ khoắn hút ánh nhìn du khách.

Chiếc phà chạy một vòng trên vịnh New York. Chạy gần sát đảo Liberty Island. Mọi người trầm trồ, vui thích đua nhau chụp ảnh.

Chiếc mũ cối của người lính Việt trên đất Hoa Kỳ.

Nữ thần tự do (Statue of Liberty), tên tiếng Anh đầy đủ là Liberty Enlightening the World. Đây là quà tặng của nhân dân Pháp tặng nước Mỹ, do vậy Nữ thần còn có tên tiếng Pháp là La Liberté Éclairant le Monde.

Hơn 100 năm nay, Nữ thần đứng đó, ngọn đuốc giơ cao. Tự do chân chính vẫn luôn là khát vọng cháy bỏng của mỗi con người, của từng dân tộc, khát vọng của cả loài người!

Phà chạy qua, tôi nhờ anh bạn đứng cạnh trên boong bấm cho vài kiểu kỷ niệm với một biểu tượng tự do thật đẹp.

Tôi muốn nói với bè bạn xung quanh rằng, tôi đến từ Hà Nội, Việt Nam, nơi yên nghỉ của Người với chân lý bất diệt: “Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do” (Hồ Chí Minh).

Vâng, hãy để độc lập đến với mỗi dân tộc, tình hữu nghị đâm chồi, nảy lộc dưới ánh sáng tự do bừng chiếu muôn nơi!