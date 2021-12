Chiếc bình đồng hình con cú có niên đại 3.500 năm đạt mức giá 35 tỷ đồng

Your browser does not support the audio element.

Một chiếc bình đựng rượu bằng đồng hình con cú có niên đại 3.500 năm vừa được bán ra tại một cuộc đấu giá ở Hong Kong. Chiếc bình từng thuộc về giới quý tộc nhà Thương tại Trung Quốc (Ảnh: SCMP).