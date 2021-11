Chia tay 'Hương vị tình thân', Phương Oanh làm người mẫu sang chảnh

Vốn là người mẫu trước khi lấn sân diễn xuất, Phương Oanh luôn gây ấn tượng mỗi khi chụp ảnh thời trang. Các trang phục người đẹp lựa chọn cũng là gợi ý lý tưởng cho những quý cô công sở, doanh nhân… yêu thích vẻ đẹp thanh lịch mà vẫn nổi bật.

Hoá thân vào nhân vật Phương Nam, nữ diễn viên nhận ra cô càng nhuận sắc khi tăng cân để hình thể không quá gầy. Hiện tại, Phương Oanh hài lòng với cân nặng khoảng 55 kg, không quá đầy đặn như trên phim nhưng vẫn tạo được vẻ đằm thắm, mặn mà.

