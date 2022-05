Chia sẻ xúc động từ người hùng thể thao Timor Leste: 'Cảm ơn Việt Nam'

SEA Games 31 khép lại, đội tuyển Timor Leste giành được 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Người làm nên lịch sử cho thể thao Timor Leste trong kỳ Đại hội lần này là Felisberto De Deus, 23 tuổi, vận động viên điền kinh, với 2 tấm huy chương bạc nội dung 5.000m và 10.000m nam.

Tính từ kỳ Đại hội đầu tiên năm 1959 đến trước sự kiện năm nay, Timor Leste chưa từng giành bất kỳ tấm huy chương điền kinh nào.

Điều ấn tượng nhất trong hành trình của Felisberto tại SEA Games 31 là khoảnh khắc anh khoác lên mình lá cờ Timor Leste, trên tay quốc kỳ Việt Nam, tự tin sải bước quanh sân vận động Mỹ Đình trong tiếng hò reo, cổ vũ của cổ động viên Việt Nam.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Vận động viên Timor Leste ăn mừng cùng 2 vận động viên Việt Nam sau khi giành HCB SEA Games 31 (Nguồn: Sport5)

Từ cậu bé đam mê chạy xung quanh nhà đến vận động viên điền kinh chuyên nghiệp

Felisberto De Deus sinh ra trong một gia đình thuần nông gồm 8 anh chị em tại một thành phố nhỏ ở Timor Leste. Từ bé, Felisberto thường cùng bạn nô đùa, thi chạy trên những con đường xung quanh nhà.

Chính những buổi tập chạy đều đặn mỗi ngày đã gieo vào lòng cậu bé Felisberto tình yêu với môn điền kinh. Tại Timor Leste, điền kinh là môn thể thao được yêu thích thứ 3, sau bóng đá và bóng rổ.

Năm 2015, khi vừa tròn 16 tuổi, Felisberto chính thức thi đấu chuyên nghiệp. Bố mẹ nhiệt tình ủng hộ con trai đóng góp tài năng cho Tổ quốc.

Một năm sau, anh có giải đấu đầu tiên, tuy chưa có nhiều thành tích, nhưng niềm đam mê điền kinh vẫn thôi thúc anh tiến lên phía trước.

Felisberto từng dự SEA Games ở Philippines năm 2019, nhưng không đoạt huy chương. Năm 2020, anh là vận động viên được giao phó trọng trách cầm cờ tại lễ khai mạc Olympic Tokyo.

Ở thế vận hội này, anh tham gia thi đấu ở nội dung 1.500m nam với thành tích 3 phút 51 giây 03. Dù bị loại ngay ở vòng 1 và không giành huy chương, nhưng đây là kỷ lục quốc gia duy nhất mà một vận động viên Đông Nam Á lập được ở môn điền kinh Olympic.

"Tôi đã tham gia 5 giải đấu trong khuôn khổ Đông Nam Á trước khi dự SEA Game 31, đều chưa giành được huy chương. Nhưng đây là cơ hội để tôi phát triển bản thân và vượt qua chính mình", Felisberto nói.



Đại gia đình Felisberto trước căn nhà của họ

Tại SEA Games 31 diễn ra ở Hà Nội (Việt Nam), đoàn thể thao Timor Leste tham dự với 39 vận động viên và tranh tài ở 7/40 môn thi đấu, bao gồm điền kinh, bóng đá, karate, taekwondo, cử tạ, bơi lội và boxing.

Để chuẩn bị tốt cho SEA Games lần này, điều kiện vật chất và tập luyện tại Timor Leste được cải thiện. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung trên thế giới, cuộc sống và quá trình tập luyện của các vận động viên tại đất nước chỉ 1,3 triệu dân vẫn ở dưới mức tiêu chuẩn.

Hàng ngày, Felisberto tập luyện từ sáng sớm hoặc chiều muộn, tránh cái nắng như đổ lửa hay những cơn mưa rào nhiệt đới.

Anh thường chạy quanh nhà, trên đường làng, hoặc bãi biển đầy rác và sỏi, cũng có thể trong sân vận động xuống cấp, đường chạy lồi lõm và có cả đường ống nước vắt ngang.

"Mỗi ngày, tôi duy trì chạy 20km, đường chạy chính là trên đường phố, con đường làng gần nhà. Thứ Sáu hàng tuần, tôi mới được tập luyện trong sân vận động", Felisberto cho hay.