Chia sẻ xúc động của vị giáo sư Toán học vừa nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu

Ít người biết rằng ông từng bị liệt chân và phải đi nạng khi học phổ thông. Thời đó, dù đủ điểm kỳ thi để được đi nước ngoài học nhưng không nước nào nhận. Nhờ GS Tạ Quang Bửu can thiệp mà ông mới được du học chuyên ngành Toán ở Đức và điều trị để có thể đi lại gần như bình thường.

Giáo sư Trung cũng cho biết, đây là giải thưởng chung với TS Nguyễn Đăng Hợp, đồng tác giả công trình. Nếu không có những ý tưởng của GS Hợp thì ông không thể giải quyết được vấn đề chính của công trình. Do đó, ông gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp đặc biệt này và những nhà khoa học khác ở Viện Toán học Việt Nam - nơi ông công tác từ khi trở về nước cho đến nay. Ông cũng cảm ơn đến người vợ luôn đồng hành và chịu đựng một người làm Toán có nhiều khiếm khuyết.

Cùng giành giải thưởng Tạ Quang Bửu năm nay là PGS.TS Nguyễn Thị Lệ Thu, Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM với công trình "Tailoring the Hard−Soft Interface with Dynamic Diels-Alder Linkages in Polyurethanes: Toward Superior Mechanical Properties and Healability at Mild Temperature", xuất bản trên tạp chí Chemistry of Materials năm 2019.