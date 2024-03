Chìa khóa ô tô hết pin, vẫn có thể mở khóa và khởi động xe nếu làm theo cách sau

Hiện nay, nhiều hãng ô tô đã cung cấp dịch vụ mở khóa cửa từ xa để có thể giúp bạn vào trong xe nếu chìa khóa thông minh của xe bị vô hiệu hóa do bị trục trặc, hết pin hoặc do để quên khóa chìa ở bên trong xe. Tuy nhiên, tất cả các dịch vụ này đều yêu cầu bạn phải thiết lập trước bằng ứng dụng của hãng trên điện thoại thông minh và có mã PIN đi kèm.

Đó là trường hợp bạn may mắn khi bạn ở gần những nơi có thể mua được pin để thay thế. Trong trường hợp ngược lại, nếu chìa khóa hết pin và chưa thể thay pin ngay được, bạn có thể xử lý mở cửa và khởi động xe theo một số cách sau.

Nếu chìa khóa thông minh hết pin, các nhà sản xuất ô tô đã cung cấp thêm cho người dùng giải pháp mở khóa bằng điện thoại thông minh. (Ảnh: Mitsubishi)

Các ứng dụng của từng hãng gồm có MyAudi, Jeep/RAM Uconnect Access, BMW Connected Drive, Chevrolet Onstar, Ford SYNC Connect, HondaLink, Hyundai Bluelink, Nissan Connect, Jaguar Land Rover InControl Remote, KIA Connect, Lexus Enform, MyMazda, Mercedes Me Connect, My Mitsubishi Connect Mobile, Porsche Connect, MySubaru, Toyota Remote Connect, Volvo On Call, Volkswagen Car Net,...

Khi sử dụng các ứng dụng này, bạn sẽ dễ dàng không chỉ mở xe, khởi động xe mà còn thực hiện được nhiều thao tác của xe như bật tắt đèn pha, đóng mở cốp điện, lên xuống kính hay định vị chiếc xe đang ở đâu, chạy với tốc độ bao nhiêu...

Mở khóa bằng chìa khóa đi kèm

Nếu ô tô không đủ hiện đại để có được tính năng mở khóa từ xa, bạn buộc phải sử dụng chìa khóa cơ đi kèm bên trong chiếc chìa khóa thông minh trong trường hợp khóa thông minh gặp vấn đề như hết pin.