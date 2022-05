Chìa khóa để 'thức giấc' của du lịch Đà Nẵng

Khách tăng kỷ lục

Theo thống kê, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ ước đạt hơn 254.000 lượt, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 246.600 lượt, tăng hơn 3,3 lần; khách quốc tế đạt khoảng 7.400 lượt, tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm 2021 do năm ngoái chưa mở lại các đường bay quốc tế.

Dù mới mở cửa trở lại, song Khu du lịch Sun World Ba Na Hills thu hút lượng khách cao nhất Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ này, với lượng khách tăng 55% so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, các điểm đến khác cũng thu hút số lượng khách cao như: công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón khoảng 25.000 khách; Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 13.000 khách…

Chính thức mở cửa trở lại từ ngày 30/4 sau thời gian dài đóng cửa phòng dịch, Công viên Châu Á (Asia Park) cũng thu hút một lượng khách vô cùng ấn tượng, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự trở lại của đông đảo du khách đã đem đến một không khí tưng bừng, nhộn nhịp cho thành phố bên sông Hàn trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa qua, đánh dấu giai đoạn phục hồi hoàn toàn của du lịch Đà Nẵng.