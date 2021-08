Chỉ với ba ca khúc, Jungkook (BTS) trở thành Idol đình đám làm được điều này trên Spotify!

Nhờ chất giọng thanh mảnh, trong sáng và tươi mới của Jungkook, “Euphoria” thậm chí còn được phát trong nhiều chương trình văn hóa và giáo dục, như “Documentary Three Days”, “World Theme Travel”, “There is no such thing as a bad dog”, “Salty Tour”,…

Một trong những ca khúc nổi bật khác của Jungkook là "My Time". ​"My Time" là ca khúc với sự kết hợp giữa hiphop, âm thanh R&B cùng giai điệu trap mạnh mẽ, nổi bật với tiếng đệm đàn mang lại cảm giác thơ mộng và huyền ảo.

Hy vọng trong thời gian sắp tới, Jungkook sẽ tiếp tục thành công hơn nữa với các sản phẩm âm nhạc đình đám của mình.