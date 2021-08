Chỉ với 5 bất ngờ này, ‘Running Man’ mùa 2 của Vpop chắc chắn sẽ là TV show đỉnh nhất 2021!

Chia sẻ về điều này, nam diễn viên Liên Bỉnh Phát nhấn mạnh Trấn Thành và Trường Giang đều có những cách riêng để dẫn dắt chương trình, mỗi người một cái hay riêng, điều quan trọng là tạo nên một tổng thể liên kết và mang lại những trải nghiệm thú vị cho khán giả.

Karik và Thúy Ngân liệu có làm nên chuyện?

Karik và Thúy Ngân là hai nhân vật mới toanh của Running Man mùa thứ hai. Netizen đã nhanh chóng nhận ra mỗi người đều có thế mạnh và điểm yếu riêng.

Karik không được đánh giá cao về tốc độ do bị thương ở chân. Có lẽ do những phát ngôn mặn mà của mình mà Karik lại được đánh giá cao về các tiêu chí còn lại như độ may mắn, khả năng xé bảng tên, độ "chơi dơ" hay lên chiến thuật.

Trong khi đó, Thúy Ngân được đánh giá là nhân vật thiêng mạnh về chiến thuật thiên về đấu trí để giành chiến thắng cho mình, tương tự như cách Lan Ngọc đã làm năm ngoái.