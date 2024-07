Chỉ trong 1 tháng phát hiện 28 website giả mạo ngân hàng

Đáng nói, việc sử dụng website giả mạo để lừa đảo người dùng không chỉ gây thiệt hại cho người dân mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến đến uy tín, thương hiệu của chính cơ quan, tổ chức bị giả mạo website. Nhiều địa chỉ website trong danh sách này giả mạo ngân hàng Sài Gòn hay VIB Bank đã nhanh chóng xóa dấu vết, tạm ngừng hoạt động.

Cục An toàn thông tin đề nghị các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chủ động rà quét, phát hiện sớm các website lừa đảo giả mạo tổ chức của mình, cảnh báo sớm đến người dùng nhằm ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, đảm bảo an toàn thông tin, bảo vệ chính thương hiệu của tổ chức; nhanh chóng đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời để bảo vệ an toàn thông tin.