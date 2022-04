Chỉ tiêu tuyển sinh vào 8 trường khối ngành công an

Phương thức này áp dụng cho tất cả các trường khối ngành công an. Cụ thể: Xét tuyển đào tạo các ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát gồm tổ hợp A00, A01, C03, D01 và bài thi CA1, CA2; ngành An toàn thông tin tại Học viện An ninh nhân gồm tổ hợp A00, A01 và bài thi: CA1. Còn lại các ngành do Học viện Chính trị Công an nhân đan đào tạo gồm tổ hợp A01, C00, C03, D01 và bài thi CA1, CA2; các ngành do Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân đào tạo gồm tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1.

Với các ngành do Đại học Phòng cháy chữa cháy đào tạo gồm tổ hợp A00 và bài thi CA1. Ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế gồm tổ hợp A01, D01 và bài thi CA1, CA2. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế gồm tổ hợp D01, D04 và bài thi CA1, CA2, CA3, CA4. Gửi đào tạo đại học ngành Bác sĩ đa khoa gồm tổ hợp B00 và bài thi CA1.

Ban đào tạo, Bộ Công an nhấn mạnh, trong trường hợp Bộ Công an không tổ chức thi bài thi Bộ Công an thì xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả học THPT. Áp dụng với tất cả các trường Công an nhân dân theo tổ hợp tương tự phương thức 3.