Chi tiêu quốc phòng toàn cầu năm 2023 gần chạm mức kỷ lục

Dự kiến trong năm 2024, chi tiêu quốc phòng toàn cầu tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh tiếp diễn xung đột Israel-Hamas, xung đột Nga-Ukraine cũng như căng thẳng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Báo cáo của IISS cũng đề cập đến tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng ở Bắc Cực, leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, cũng như sự trỗi dậy của các chế độ quân sự ở khu vực Sahel của châu Phi là những nguyên nhân góp phần đưa thế giới bước vào “một môi trường an ninh nhiều biến động”, buộc các quốc gia phải tăng cường bảo đảm quân sự, quốc phòng. “Tình hình an ninh hiện nay báo trước những gì có thể sẽ là một thập kỷ nguy hiểm hơn… Một kỷ nguyên bất an đang thiết lập lại bối cảnh công nghiệp quốc phòng toàn cầu, với việc Mỹ và châu Âu tăng cường sản xuất tên lửa và đạn dược sau nhiều thập kỷ thiếu chú trọng đầu tư”, báo cáo nêu rõ.