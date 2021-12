Chi tiết xe Toyota Camry 2022 phiên bản Q vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam

Với ngoại thất tinh chỉnh, Camry nổi bật với lưới tản nhiệt to rộng, hệ thống đèn full LED tích hợp cùng nhiều tính năng hiện đại và la-zăng 18 inch thể thao, cửa sổ trời. Camry 2.0Q sở hữu khoang lái sang trọng với hàng loạt công nghệ hiện đại hỗ trợ người lái, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, hệ thống âm thanh giải trí đỉnh cao với 9 loa JBL, màn hình cảm ứng 9 inch (dạng nổi) kết nối điện thoại thông minh,…

Hàng ghế trước của xe Toyota Camry 2.0Q

Không chỉ vậy, mẫu xe này được trang bị công nghệ an toàn tiên tiến hiện nay của Toyota như hệ thống an toàn toàn cầu Toyota Safety Sense cùng hàng loạt tính năng an toàn khác như Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA),…

Hàng ghế sau của xe Toyota Camry 2.0Q

Không nằm ngoài số đó, Camry là mẫu xe tiếp theo được trang bị hệ thống an toàn toàn cầu Toyota Safety Sense bao gồm cảnh báo tiền va chạm (PCS), điều khiển hành trình chủ động (DRCC), hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn đường (LTA & LDA), đèn chiếu xa tự động (AHB).