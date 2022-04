Chi tiết triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-12 tuổi tại TPHCM

Từng cơ sở giáo dục phải huy động toàn bộ lực lượng cán bộ giáo viên nhân viên để phục vụ điểm tiêm, phải có sự phân công rõ ràng nhiệm vụ của từng thành viên trong từng khâu từng bước… chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng để đảm bảo an toàn ở mức tối đa cho học sinh.

Đại diện Sở GDĐT nhấn mạnh tuyệt đối không thay đổi điểm tiêm vì lực lượng cấp cứu 115 mỗi xe sẽ phụ trách nhiều điểm tiêm nên nếu thay đổi sẽ không thuận lợi cho việc sắp xếp điều kiện an toàn phục vụ điểm tiêm.

Hỗ trợ cấp mã định danh cá nhân

Về cấp mã định danh cho trẻ để đăng ký tiêm vaccine, công an TPHCM sẽ hỗ trợ phụ huynh lấy mã định danh kịp thời để cập nhật trên hệ thống dữ liệu tiêm chủng. Học sinh có hộ khẩu TP liên hệ công an khu vực để được cấp. Đối với học sinh có hộ khẩu tỉnh, liên hệ công an địa phương, nơi cư trú để được hỗ trợ cấp mã định danh để hoàn thiện hồ sơ tiêm vaccine.

Trong trường hợp bất khả kháng, không thể lấy được mã định danh, việc tiêm chủng của học sinh vẫn phải đảm bảo. Việc này cần được thống nhất kỹ với kênh y tế để có hồ sơ cũng như các yêu cầu để có thể tiến hành tiêm. Sau đó, công tác hoàn thiện nhập liệu phải bổ sung trên cơ sở dữ liệu tiêm chủng quốc gia.

Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Dương Trí Dũng - Phó Giám đốc sở GDĐT TPHCM cho biết, đây là đợt tiêm thứ 3 của ngành GDĐT thực hiện đối với học sinh, do đó qua báo cáo của các đơn vị thấy được sự chuẩn bị nhịp nhàng của ngành Y tế và Giáo dục. Tốc độ tiêm dự kiến 50 trẻ/bàn tiêm/buổi. Tuy nhiên, với lứa tuổi nhỏ thì càng cần có sự quan tâm, chú trọng do đó không cần quá cầu toàn về thời gian kết thúc tiêm. Các thầy cô cố gắng quản lý kế hoạch tiêm, điểm tiêm, tốc độ tiêm và số lượng học sinh tiêm… để đảm bảo an toàn cho học sinh.